Schwerer Unfall mit Kutsche im Bezirk Perg

In Baumgartenberg machten ein 59-Jähriger aus Wartberg ob der Aist und sein 55-jähriger Bruder eine Kutschenfahrt mit acht Fahrgästen. Durch einen Sturz und ein technisches Gebrechen kam es zu dem Unfall mit drei Verletzten.

Die beiden Brüder aus dem Mühlviertel saßen auf dem Kutschbock, in der Kutsche befanden sich noch fünf Erwachsene und 3 Kinder. Plötzlich rutschte das linke vordere Pferd auf dem Asphalt aus und kam zu Sturz. Die anderen Tiere wurden unruhig und so sprang der 55-Jährige vom Kutschbock und wollte die beiden vorderen Tiere festhalten und beruhigen. In diesem Moment löste sich aber die Verbindung zwischen den vorderen und den beiden hinteren Tieren. Die vorderen zogen an und rissen den 59-Jährigen samt den Zügeln, die er in Händen hielt vom Kutschbock. Der Mann stürzte auf den Asphalt.

Kutsche fuhr führerlos weiter

Die beiden hinteren Pferde zogen die Kutsche mit den Fahrgästen jetzt ohne Kutscher weiter und rannten etwa 100 Meter eine abschüssige Straße hinunter, wo sie in ein Feld abbogen. Die Kutsche stürzte um, die Pferde zogen aber noch 200 Meter weiter, bis sie endlich stehen blieben. Der Kutscher wurde schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins UKH nach Linz geflogen werden. Zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt. Die Pferde blieben unverletzt, an der Kutsche entstand Totalschaden.