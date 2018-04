Motorradfahrer tödlich verunglückt

Wieder einmal gab es im Weißenbachtal zwischen dem Attersee und der B145 nach Bad Ischl schwere Unfälle. Am Samstagnachmittag verunglückte dort ein Motorradfahrer tödlich und wenig später wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Das Weißenbachtal ist vor allem bei Zweiradfahrern beliebt. Auf der kurvenreiche Strecke entlang des Weißenbachs zwischen dem Attersee und der B 145 nach Bad Ischl passieren regelmäßig schwere Verkehrsunfälle, so auch am Samstagnachmittag: Zunächst schlitterte noch in der Nähe des Attersees ein Motorradfahrer gegen eine Leitplanke, stürzte und blieb reglos auf der Fahrbahn liegen. Obwohl nachkommende Verkehrsteilnehmer versuchten, den Verunglückten zu reanimieren, konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Radfahrer wurde schwer verletzt

Nur rund zwei Stunden später schon der nächste schwere Zwischenfall im Weißenbachtal - diesmal am anderen Ende, also von Bad Ischl kommend rund einen Kilometer ins Tal hinein. Ein Radfahrer und ein Autofahrer sollen miteinander kollidiert sein, lauteten am Samstagnachmittag erste Informationen der Einsatzkräfte. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber C 6 nach Salzburg ins Krankenhaus geflogen.