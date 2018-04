17. Linz Donau Marathon am Sonntag

Am Sonntag geht der bereits 17. Oberbank Linz Donau Marathon über die Bühne, mit einem noch nie dagewesenen Elitefeld. Der Start erfolgt um 9.30 Uhr bei der Voestbrücke. Mehr als 20.000 Läuferinnen und Läufer werden dabei sein.

Wie schon bei der Jubiläumsauflage vor zwei Jahren werden auch beim 17. Oberbank Linz Donau Marathon wieder mehr als 20.000 Läuferinnen und Läufer mitmachen. Das vorhergesagte gute Wetter ließ nämlich die Nachmeldungen bei der Startnummernausgabe in der Linzer Tipsarena in die Höhe schnellen, sagt Wolfgang Lehner, Koordinator beim Linz Marathon: „Der Ansturm ist gewaltig, das Wetter passt. Die Umstände sind Bestens. Es ist also alles angerichtet, dass nicht nur die Teilnehmerzahl passt, sondern vielleicht auch ein Streckenrekord.“

Noch nie dagewesenes Elitefeld

Für einen Streckenrekord soll am Sonntag ein noch nie dagewesenes Elitefeld sorgen, so Athletenkoordinator Günther Weidlinger: „Wir werden sieben Läufer am Start haben mit einer Bestleistung unter zwei Stunden und zehn Minuten. Wir werden vier Läufer am Start haben, die sogar schneller gelaufen sind, als zwei Stunden und neun Minuten.“

Mit dabei: Absoluter Topstar Geoffrey Mutai

Als absoluten Topstar hat Günther Weidlinger den zweitschnellsten Marathonläufer der Geschichte engagiert. Geoffrey Mutai. Der Kenianer gewann schon in New York, Berlin und Boston.

Dort sogar in 2 Stunden 03 Minuten und 2 Sekunden, der meint: „Ich bin vor allem dankbar, wieder laufen zu können. Ich war doch einige Zeit verletzt. Jetzt bin ich wieder gesund und erwarte mir Einiges. Ich nehme jedes Rennen sehr ernst.“

Mehr als 100.000 Zuschauer entlang Strecke erwartet

Fehlt eigentlich nur noch eines, eine schnelle Siegerzeit - wobei das wohl das einzige ist, was man an diesem Marathon Wochenende nicht perfekt planen kann. Mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden wieder entlang der 42-km-Strecke erwartet.

17. OBERBANK LINZ DONAU MARATHON 2018 (Sonntag, 15. 04. 2018)

ORF SPORT+ / 9.15 – 12.45 Uhr: „Linz-Marathon 2018“ (Live-Übertragung)

ORF eins / 19.40 Uhr: „Linz-Marathon 2018 – Highlights“

ORF 2 / ab 19.00 Uhr: Zusammenfassung in „Oberösterreich heute“

RADIO OBERÖSTERREICH / 6.00 – 19.00 Uhr: Live-Berichterstattung und Blick hinter die Kulissen des Marathons

ooe.ORF.at: Live-Marathon-Berichterstattung und aktuelle Verkehrsinformation