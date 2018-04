Luger als SPÖ-Vorsitzender wiedergewählt

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger ist am Freitagabend mit 83 Prozent als Vorsitzender der SPÖ Linz-Stadt wiedergewählt worden. Ähnlich mager fiel das Ergebnis schon vor zwei Jahren aus.

Damals hatte Luger nur einen Prozentpunkt mehr erreicht und konnte 84 Prozent der Delegierten für sich gewinnen. Luger, dessen Fraktion sich in Linz in einem Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ befindet, lässt immer wieder mit Positionen abseits der Parteilinie aufhorchen, etwa was den Umgang mit den Freiheitlichen oder Sicherheitsthemen betrifft. Die Sozialdemokratie müsse auch zu den ordnungspolitischen Fragestellungen finden, ansonsten würde die konservative Mehrheit in der Stadt Maßnahmen setzen, die nicht im Sinne der Menschen seien, betonte er bei der Bezirkskonferenz.

Lob aus der eigenen Partei

Sowohl Bundesparteivorsitzender Christian Kern als auch SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer lobten Luger für das Linzer Modell der Kindergartengebühren. Diese fallen in der Stadt niedriger aus, als vom Land vorgesehen.