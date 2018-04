Mann brach zum Schlafen in Kindergarten ein

Weil er spätabends keine Verbindung der öffentlichen Verkehrsmittel nach Hause mehr hatte, ist ein 29-jähriger Mann in Freistadt kurzerhand in einen Kindergarten eingebrochen. Er bediente sich dort an Süßigkeiten und legte sich in einem Bett schlafen.

Ausgerechnet einen Kindergarten hatte sich ein Mühlviertler als Schlafplatz ausgesucht und sich in der Nacht mit Süßigkeiten gestärkt. Der 29-Jährige fuhr am späten Mittwochabend mit dem Zug von Linz nach Freistadt. Doch heim nach Sandl kam er nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Kein Erfolg mit Autostoppen

Er versuchte sich zuerst als Autostopper - allerdings ist bis Mitternacht kein Fahrzeug stehengeblieben, so seine Angaben gegenüber der Polizei. Der 29-Jährige suchte einen passenden Schlafplatz und wusste offenbar, wo in Freistadt ein Kindergarten war. Er stieg durch ein Fenster ein und durchsuchte laut Polizei alle Räume, aß verschiedene Süßigkeiten und legte sich schließlich in einem Bett schlafen. In der Früh fand eine Kindergartenhelferin den Unbekannten und holte die Polizei. Der Mühlviertler wird angezeigt.