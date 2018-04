Vergewaltigte Maturantin: Schuldsprüche

Am Landesgericht in Linz sind am Donnerstag jene beiden Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, die im Juni vergangenen Jahres eine Maturantin in dem Keller eines Hauses in der Linzer Innenstadt vergewaltigt haben sollen.

Ein 28-jähriger türkischstämmiger Österreicher wurde nicht rechtskräftig zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Der zweite Angeklagte, ein 18 Jahre alter Afghane, erhielt 2 Jahre und 10 Monate. Dieses Urteil ist bereits rechtskräftig. Darüber hinaus müssen die beiden mutmaßlichen Täter 5.500 Euro Schmerzensgeld an ihr Opfer bezahlen.

Die beiden Männer sollen in der Nacht auf den 9. Juni eine damals 19-jährige Maturantin auf ihrem Heimweg von einer Schulfeier angesprochen und dann in einen Keller in der Linzer Innenstadt gedrängt haben. Dort sollen sie dann brutal über die junge Frau hergefallen sein.

