62-Jähriger schlug Räuber in die Flucht

Im Bezirk Perg hat ein Spaziergänger zwei Räuber in die Flucht geschlagen. Die Männer hatten es auf seine Umhängetasche abgesehen, mussten aber wegen der heftigen Gegenwehr des 62-Jährigen ohne Beute flüchten.

Der Überfall ereignete sich auf einem Waldweg in Luftenberg zwischen dem Ausee und der Donau. Die zwei Täter hatten es auf die Umhängetasche des 62-jährigen Mannes aus Asten abgesehen. Als er diese nicht hergab, schlug ihm einer der Angreifer auf die Brust und wollte ihm die Tasche entreißen.

Angreifer mit Fußtritt zu Boden geschickt

Dabei war er offenbar an den Falschen geraten. Der Spaziergänger versetzte dem Angreifer einen so heftigen Faustschlag ins Gesicht, dass er flüchtete. Gleichzeitig war aber auch der zweite Täter auf den 62-Jährigen losgegangen. Mit einem Gegenstand, den er vom Boden aufgehoben hatte, schlug er ihn in den Rücken. Diesen Angreifer schickte der 62-Jährige mit einem Fußtritt zu Boden, der Mann lief schließlich auch davon.

Täterbeschreibung

Die verhinderten Räuber waren beide 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, sie sprachen während der Tat in einer ausländischen Sprache. Einer der beiden dürfte durch den Faustschlags des 62-Jährigen eine Verletzung im Gesicht davongetragen haben.

Der 62-jährige Spaziergänger wurde bei dem Überfall unbestimmten Grades verletzt.