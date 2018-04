Neue Attraktionen am Urfahranermarkt

Der Linzer Urfahranermarkt eröffnet am 28. April seine Pforten und will mit neuen Attraktion wieder tausende Besucher anlocken. Besonders spektakulär ist ein 80 Meter hoher Turm, der den freien Fall simuliert.

Mit 80 Meter ist die größte neue Attraktion des Urfahraner Frühjahrsmarkts doppelt so hoch wie das Riesenrad und rund 20 Meter höher als das Linzer Landhaus. Schwindelfrei sollten die Besucher des höchsten mobilen Fallturms der Welt daher schon sein.

24 Fahrgäste werden mit einem Stahlseil an zwei Haken, die den Schlitten mit der Gondel verbinden, an die Spitze des Turms gezogen. Der Mut zur Fahrt wird mit einem spektakulären Blick über ganz Linz belohnt. Dann folgt ein kurzer Ruck, die Gondel löst sich vom Haken und stürzt ohne in die Tiefe. Mit diesem Turm wachse der Markt um eine „besondere und tolle Attraktion“, sagt der für den Urfahranermarkt zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP).

Die Aufbauarbeiten auf dem 60.000 Quadratmeter großen Areal sind bereits voll im Gang. Ab 16. April ist das Areal wegen der Aufbauarbeiten komplett gesperrt.

Am 28. April geht es los

Premiere feiert der Turm am Samstag, 28. April, bei der Eröffnung des Urfahraner Frühjahrsmarkts. Gleich am ersten Tag laden die Schausteller in der Zeit von 10.00 bis 11.00 Uhr wieder zu Freifahrten ein.

ORF Radio Oberösterreich Musiktag

Neun Tage lang, bis 6. Mai, dauert der Jahrmarkt in seinem 201. Jahr. Die Besucher erwartet wieder ein dichtgedrängtes Programm samt Feuerwerk, Familientag, Blasmusiksonntag und natürlich dem ORF Radio Oberösterreich Musiktag mit einer ganzen Reihe von musikalischen Publikumslieblingen.