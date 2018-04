2,3 Millionen Euro für sauberen See

140 Tonnen schwer, mehr als fünf Kilometer lang und über zwei Millionen Euro teuer. Das sind die Eckdaten der sogenannten Seedruckleitung, die im Traunsee versenkt wurde. Die Leitung transportiert Abwässer nach Gmunden in die Kläranlage.

Die Arbeiten sind damit nach fast zwei Jahre beendet. Zwei Stränge mit zusammen über fünf Kilometer Länge verlaufen von Altmünster in Ufernähe nach Gmunden und dort weiter zur Kläranlage. Die beiden Leitungsstränge liegen in gut 20 Meter Tiefe. Seile und Bodenanker verhindern ein Abrutschen in eine noch größere Tiefe.

Bis zu 90 Jahre halten

Ein Millionenprojekt, wie auch Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger bestätigt. 2,3 Millionen Euro kostete die neue Leitung insgesamt. 1,2 Millionen Euro zahlt Altmünster. 17 Prozent kommen von Bund und Land, 500.000 Euro zahlt auch Traunkirchen.

Es sei aber immer noch günstiger als quer durch das Zentrum von Gmunden eine Leitung zu verlegen. Eine Investition für Jahrzehnte: Bis zu 90 Jahre soll die Leitung halten, die alte überstand 47 Jahre.

Die Leitung im Traunsee ist die erste dieser Art, die erneuert werden musste, sagt Landesrat für Wasserwirtschaft Elmar Podgorschek. Die Leitungen in den anderen Seen würden aber regelmäßig kontrolliert werden.