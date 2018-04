Weiter politische Turbulenzen in Freistadt

Nun hat die Leiterin des Stadtmarketings Bettina Braumann gekündigt. Sie wirft ÖVP Bürgermeisterin Paruta-Teufer vor, das Stadtmarketing für parteipolitische Veranstaltungen der ÖVP missbraucht und umfunktioniert zu haben.

Stadtmanagerin Bettina Braumann wird in einem offenen Brief über ihre Kündigung deutlich: Weil sie politisch unabhängig arbeite, werfe man ihr vor, gegenüber der ÖVP-Bürgermeisterin und der Partei illoyal zu sein. Außerdem versuche Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer Schritt für Schritt das eigentlich autonom agierende Stadtmarketing zu einer ÖVP-geführten Servicestelle für Events umzufunktionieren. Jetzt hat die Marketingleiterin nach nicht einmal sechs Monaten gekündigt.

Wer ist für Stadtmarketing letztverantwortlich?

Die Bürgermeisterin sieht das ganze natürlich anders: Braumann habe in den ersten sechs Monaten viele Punkte unzureichend oder gar nicht erfüllt, wird sie in der Freistädter Rundschau zitiert. Außerdem habe sie als Bürgermeisterin die Letztverantwortung für das Stadtmarketing. Das sieht die Opposition ganz anders: Das Stadtmarketing sei Teil einer Kommunalgesellschaft mit zwei Geschäftsführern und einem Aufsichtsrat und weder personalpolitisch noch inhaltlich der Bürgermeisterin unterstellt, heißt es.

Auch schon zwei Stadträte zurückgetreten

Braumann ist nicht die erste Mitarbeiterin aus dem Umfeld von ÖVP-Bürgermeisterin Paruta-Teufer, die das Handtuch wirft. In Ihrer bisher eineinhalbjährigen Amtszeit sind auch schon zwei Stadträte, beide aus der eigenen Partei, zurückgetreten. Auch sie haben als Grund angeführt, dass eine vernünftige Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin nicht möglich sei. Die Opposition in Freistadt will jedenfalls nicht weiter zusehen.

Rücktritt von Bürgermeisterin gefordert

Die Arbeit der Bürgermeisterin in den letzten Monaten sei eine Katastrophe, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Christian Gratzl. Die Bürgerliste Wiff fordert sogar deren Rücktritt. Die Stadtmarketingleiterin solle bleiben und die Bürgermeisterin könne gerne gehen, wenn ihr ein politisch weisungsfreies und unabhängiges Stadtmarketing nicht passe, so Wiff-Obmann Rainer Widmann. Er will auch einen Sondergemeinderat einberufen. SPÖ, FPÖ und Grüne signalisieren dazu bereits Zustimmung.

