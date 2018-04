Mutige Verkäuferin verhindert Diebstahl

Eine mutige Verkäuferin in einem Drogeriemarkt in Gmunden hat einen Ladendiebstahl verhindert. Die 52-Jährige stellte sich den mutmaßlichen Dieben in den Weg.

Die beiden Männer sollen es offenbar auf teure Herrenparfums abgesehen haben. Einer der mutmaßlichen Diebe erkundete laut Polizei in dem Drogeriemarkt die Lage, während der andere teure Parfums in einer mitgebrachten Papiertasche verschwinden ließ.

Blockierte Ausgang

Die Verkäuferin beobachtete die Männer jedoch und stellte sich vor den Ausgang, sodass die Männer nicht flüchten konnten. Als der Täter mit der Papiertasche an der Kassa vorbei ging ohne zu zahlen, sprach die mutige Verkäuferin ihn auf den Diebstahl an.

Daraufhin übergab der Mann die Tasche der Verkäuferin und lief mit seinem Komplizen davon. Eine Fahndnung der Polizei blieb ohne Erfolg.