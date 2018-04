Welser Prozess: Raub oder Diebstahl?

In Wels sitzt am Mittwoch ein 37-jähriger Mann aus Italien auf der Anklagebank. Er soll im Jänner in Regau ein Auto geraubt und den Besitzer dabei verletzt haben und bis nach Deutschland vor der Polizei davongerast sein. Der Mann gibt zu, das Auto gestohlen zu haben, einen Raub streitet er ab.

War es Raub oder doch „nur“ ein Diebstahl? Diesen Unterschied muss der Richter am Landesgericht Wels am Mittwoch herausarbeiten. Laut Anklage soll der 37-jährige Staatenlose am 19. Jänner in Regau einem Mann den Autoschlüssel aus der Jacke gestohlen und dann versucht haben, mit dem Fahrzeug davonzufahren. Der Besitzer jedoch gibt an, er habe noch versucht, das zu verhindern und mit der Hand in das Innere des losfahrenden Wagens gegriffen.

Riskante Verfolgungsjagd

Doch der 37-Jährige soll den Autobesitzer zurückgedrängt und auch leicht verletzt haben. Dann - so die Anklage - sei der Mann mit dem gestohlenen Wagen davongebraust und auf der Autobahn mit bis zu 200 km/h vor der Polizei geflüchtet. Dabei soll er teils riskant und auch rechts überholt und immer wieder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Auf der deutschen A8 bei Frastorf touchierte der Mann zwei andere Autos und musste letztlich anhalten. Er wollte seine Flucht noch zu Fuß fortsetzen, wurde aber bald eingeholt und ließ sich dann widerstandslos festnehmen.

Die Anklage lautet auf Raub, doch der 37-Jährige gibt nur den Diebstahl des Schlüssels und des Wagens zu und streitet ab, den Autobesitzer in irgendeiner Form verletzt zu haben. Ein Zeuge hatte im Vorfeld die Angaben des Autobesitzers bestätigt.

Bis zu zehn Jahre Haft

Sollte die Anklage wegen Raubes durchgehen, so drohen dem 37-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft. Sollte auf räuberischen Diebstahl oder nur Diebstahl entschieden werden, erheblich weniger. Ein Urteil wird noch für Mittwoch erwartet.