Ermittlungen gegen Polizisten in Braunau

Ein Stadtpolizist in Braunau steht im Zentrum von Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs. Der Mann soll einen Einbruchsversuch bei einer Bank zwar begutachtet, aber nicht aufgenommen haben.

In der Nacht auf den 31. Jänner zertrümmerte ein Unbekannter mit einer Weinflasche die gläserne Eingangstür einer Bank in Braunau und riss im Foyer ein Kartenlesegerät aus der Verankerung. Ein Passant zeigte den Vorfall an. Dann soll zwar ein Beamter der Stadtpolizei aus der nahegelegenen Wachstube gekommen sein und den Schaden auch begutachtet haben. Unternommen oder aufgenommen habe der Stadtpolizist aber nichts zu dem Vorfall, so die Vorwürfe. Bei seiner Dienstübergabe an die nächste Schicht habe er den Kollegen versichert, dass in der Nacht nichts Besonderes passiert sei.

ORF/Felix Novak

Als die Bankmitarbeiter in der Früh den Schaden bemerkten und die Polizei verständigten, staunten die Sachbearbeiter nicht schlecht, dass auf dem Überwachungsvideo zwar der unbekannte Randalierer, später aber auch ihr Kollege bei der Begutachtung zu sehen war. Aufzeichnungen zu dem Vorfall soll es aber keine gegeben haben.

Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs

Jetzt ermittelt das Bundesamt zur Korruptionsprävention und –bekämpfung gegen den Stadtpolizisten. Der Vorwurf lautet auf Amtsmissbrauch, wie die Staatsanwaltschaft Ried gegenüber dem ORF bestätigt.