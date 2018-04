Vortragsreihe „Karl Marx im 21. Jahrhundert“

Am Mittwoch beginnt eine Veranstaltungsreihe der Kepleruniversität und der Volkshochschule im Linzer Wissensturm. International renommierte Vortragende gehen der Frage nach, ob Marx Theorien heute noch gültig sind.

Die These von Karl Marx „Der Kapitalismus geht an sich selbst zugrunde“ erlebe nach der globalen Finanzkrise der letzten Jahre wieder eine Konjunktur, so die Soziologin Brigitte Aulenbaucher von der Kepleruniversität Linz. Die Marx’schen Ideen seien gerade unter staatsozialistischen Vorzeichen instrumentalisiert worden, um Diktaturen zu legitimieren, so Aulenbaucher: „Aber nicht nur im Staatssozialismus sondern auch in anderen Diskussionskontexten wurde Marx wieder herangezogen, um eigene politische Strategien zu legitimieren.“

Acht international besetzte Vorträge

Bis Ende Juni kommen insgesamt acht international renommierte Denkerinnen und Denker zu Vorträgen im Rahmen der Reihe „Karl Marx im 21. Jahrhundert“ in den Linzer Wissenturm, um sich mit der globalen Aktualität von Karl Marx’ Thesen auseinanderzusetzen und mit „Positionen abseits wirtschaftlicher Getriebenheit“.

John Jabez Edwin Mayall

Ausstellung über Karl Marx

Am Mittwoch beginnt um 19.00 Uhr die Vortragsreihe mit einem Roundtable, dazu wird im Wissenturm auch noch eine vom Institut für Angewandte Entwicklungspolitik unter Harals Wildfellner konzipierte Ausstellung über Karl Marx eröffnet.

