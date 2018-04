Weitere Suche nach vermisstem 78-Jährigen

Die Angehörigen eines seit mittlerweile sechs Tagen abgängigen Mühlviertlers hoffen weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der 78 Jahre alte Mann verschwand am Mittwochabend aus einem Linzer Krankenhaus.

Die Angehören gehen davon aus, dass der an Demenz erkrankte Mühlviertler in Linz umherirrt. Sie machten bereits mit Plakaten auf den Vermissten aufmerksam. Am Montag suchten auch Polizeischüler in den Linzer Straßenbahnen und in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln nach dem Abgängigen. Auch Suchhunde und ein Hubschrauber waren in den letzten Tagen an der Suche beteiligt.

In der Nähe bleiben und Polizei verständigen

Immer wieder gingen auch Hinweise, vor allem aus dem Raum Linz, ein, so Thomas Löfler von der Polizei: „Wenn jemand glaubt, diese vermisste Person zu sehen, dann soll er diese auch ansprechen.“ Sollte man den Eindruck haben, dass die Person vermisst oder orientierungslos ist, sollte man in der Nähe bleiben, die Sicherheitskräfte verständigen und auf deren Eintreffen warten.“

Ob der abgängige 78-Jährige Geld bei sich, hat ist laut Polizei nicht klar. Bei den frühlingshaften Temperaturen könnte er sich untertags problemlos im Freien aufhalten. In einer Stadt wie Linz würde man auch einen geschützten Platz zum Schlafen finden, heißt es bei der Polizei.

