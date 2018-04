Gesprengter Bankomat: Fluchtfahrzeug gefunden

Nachdem drei unbekannten Täter in der Nacht auf Montag in Wartberg ob der Aist einen Bankomat gesprengt haben und dann in einem silbergrauen Pkw davongefahren sind, ist das Fluchtfahrzeug im Bezirk Perg gefunden worden.

Laut Polizei wurde das Auto vor der Sprengung in Wartberg ob der Aist in Steyr gestohlenen und dann noch mit von einem anderen Fahrzeug gestohlenen Kennzeichen versehen worden. Gefunden wurde das Fluchtfahrzeug in einem Wald bei Schwertberg (Bezirk Perg), wo es die Täter offenbar in einen Graben rollen ließen.

Eine Radfahrerin entdeckte das Fahrzeug Montagabend und verständigte die Polizei. Der Pkw wurde von Landeskriminalamt und Feuerwehr aus dem unwegsamen Gelände geborgen und am Dienstag kriminaltechnisch untersucht.

Bei der Sprengung des Bankomaten waren offenbar Profis am Werk. Laut Polizei war die Sprengladung exakt so dimensioniert, dass zwar der Bankomat zerstört wurde, das darin enthaltene Bargeld aber nicht beschädigt worden war. Von den Tätern fehlte Dienstagvormittag noch jede Spur.

