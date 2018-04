Großbrand in Vorchdorf

Im Bezirk Gmunden ist am späten Montagnachmittag ein Nebengebäude eines Bauernhofes niedergebrannt. Zehn Feuerwehren waren im Einsatz, um den von starkem Wind immer wieder angefachten Brand zu löschen.

Ausgebrochen ist das Feuer im Hackschnitzellager, das in einem Nebengebäude des Bauernhofs in der Ortschaft Eichham in Vorchdorf untergebracht war.

fotokerschi.at/kerschbaummayr

Der starke Südwind trug dazu bei, dass sich die Flammen rasch ausbreiteten.

Selbst das starke Aufgebot von 190 Feuerwehrleuten konnte nicht verhindern, dass das Nebengebäude bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Es gab beim Brand un den Löscharbeiten keine Verletzten, auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.