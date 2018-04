Explosion bei Küchenbrand: Mauer eingestürzt

Eine Explosion hat am Montagnachmittag bei einem Küchenbrand in Linz eine Mauer zum Einsturz gebracht. Eine Fritteuse geriet in Brand, die Bewohnerin versuchte, mit Wasser zu löschen und löste dabei die Explosion aus.

Das überhitzte Fett in der Fritteuse dürfte den Brand in der Wohnung in Linz-ausgelöst haben, bei dem die Flammen schnell auf die Kücheneinrichtung übergegriffen haben.

Berufsfeuerwehr Linz

Druckwelle brachte Mauer zum Einsturz

Die 20-jährige Bewohnerin versuchte, das brennende heiße Fett mit Wasser zu löschen und löste damit eine Explosion aus, die so heftig war, dass die Druckwelle eine Mauer in der Wohnung zum Einsturz brachte.

Verbrennungen an der Hand

Die junge Frau zog sich bei ihrem Löschversuch Verbrennungen an der Hand zu und musste medizinisch versorgt werden. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, untersuchte ein Bautechniker das Gebäude.

Zwar waren die betroffene Wohnung und das Stiegenhaus durch den Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen, die anderen Wohnungen in dem Mehrparteienhaus blieben aber bewohnbar. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.