Straßenbahn bei Unfall entgleist

Der Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Klein-Lkw bei der Haltestelle „Im Bäckerfeld“ in Leonding hat die Garnitur aus den Schienen gehoben. Die Straßenbahnlinien 3 und 4 waren am Montagnachmittag unterbrochen.

Laut ersten Informationen wurde der Fahrer des Transportfahrzeuges so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 60 Fahrgästee in der Straßenbahn sollen laut Rotem Kreuz unverletzt geblieben sein.

fotokerschi.at/kerschbaummayr

Die Straßenbahngarnitur wurde von der Linzer Berufsfeuerwehr wieder in die Schienen gehoben. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.