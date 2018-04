Miss Oberösterreich zu Gast bei Radio OÖ

Am Sonntag ist Daniela Zivkov im Casino Linz zur neuen Miss Oberösterreich gewählt worden. Montagfrüh war die 21-jährige Linzerin sozusagen zum Antrittsbesuch im Studio von Radio Oberösterreich.

Sie sei von ihrem Sieg bei der Miss-Wahl völlig überrascht worden, so Zivkov im Gespräch mit Wolfgang Lehner. Jetzt jagt ein Tenmin den anderen, ihre Tage sind bereits völlig ausgebucht. Dabei ist sie eigentlich mitten in der Ausbildung um Offizierin beim Bundesheer zu werden: „Ich bin selbst gespannt, wie ich das schaffen werde. Aber das ist die neue Challenge, die ich jetzt meistern muss.“ Zeitmanagement und richtige Planung werden für die neue Miss Oberösterreich wohl in den nächsten Wochen und Monaten das Wichtigste sein.

Thomas Riha

Die 1,70 Meter große, angehende Berufssoldatin mit Hobbys wie Boxen und Kickboxen betreibt auch einen Blog. Dort schreibt sie zu Frage, was eine Frau beim Bundesheer macht: „Ich bin ein Mensch der keine halben Sachen macht und mit ganzem Herzen sich einer Sache widmet. Gerade deswegen suche ich die Herausforderung mich psychisch und physisch an meine Grenzen zu bringen. Ohne Sonderbehandlung will ich als Frau einer Männerdomäne mit Ehrgeiz und Herzblut zeigen, dass Frauen keineswegs das unter der Hand genannte ‚schwache Geschlecht‘ darstellen.“

Thomas Riha

Thomas Riha

Im September wird Daniela Zivkov bei der Miss Austria-Wahl antreten: „Bis dahin haben wir noch sehr viel vor.“

