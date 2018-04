Bankomat in Wartberg ob der Aist gesprengt

In Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) ist am Montag in den frühen Morgenstunden ein Bankomat gesprengt worden. Laut Feuerwehr ereignete sich gegen 3.00 Uhr im Foyer einer Bank eine Detonation.

fotokerschi.at

Unbekannte Täter platzierten im Foyer einer Bank einen Sprengsatz, der beträchtlichen Schaden anrichtete. Nach der lautstarken Sprengung kam es auch zu stärkerer Rauchentwicklung.

FF Wartberg ob der Aist

Die Feuerwehr musste einen Brand löschen und das Gebäude belüften. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist noch nicht bekannt. Personen kamen nicht zu Schaden.

fotokerschi.at

Die Polizei bestätigte Montagfrüh, dass es zu einer Sprengung im Foyer des Bankinstituts gekommen sei, nähere Informationen lagen aber noch nicht vor.

