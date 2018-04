Neue Bürgermeister: Stichwahl in Peuerbach

Nach der Fusion von Peuerbach und Bruck-Waasen (Bezirk Grieskirchen) sowie Schönegg (Bezirk Rohrbach) und Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) sind am Sonntag neue Ortsschefs gewählt worden. In Peuerbach gibt es eine Stichwahl.

Noch einmal muss die Bevölkerung in Peuerbach abstimmen, denn bei der Wahl des neuen Bürgermeisters fiel am Sonntag noch keine endgültige Entscheidung. ÖVP-Kandidat Wolfgang Oberlehner bekam 43,8 Prozent, SPÖ-Kandidat Fritz Peham 24,3 Prozent, die beiden gehen am 22. April in die Stichwahl.

Gemeinderat: ÖVP vor Bügerliste

Bei der Gemeinderatswahl hat die ÖVP 42,1 Prozent der Stimmen bekommen, zweistärkste Gruppierung wurde die Bürgerliste für eine Gemeinsame Zukunft Bruck Waasen und Peuerbach mit knapp 17 Prozent. Danach folgen die SPÖ, die FPÖ die Grünen und die Bürgerliste Peuerbach.

Bestätigung in Vorderweißenbach

In Vorderweißenbach wurde der bisherige Bürgermeister Leopold Gartner (ÖVP), der als einziger Kandidat angetreten war, mit knapp 91 Prozent der Stimmen gewählt. Bei der Gemeinderatswahl erhielt die ÖVP 72,7 Prozent, gefolgt von der SPÖ mit 20,8 Prozent und der FPÖ mit 6,5 Prozent.

ÖVP Landesparteiobmann Landeshauptmann Thomas Stelzer gratulierte den beiden ÖVP-Kandidaten zu ihrem Abschneiden und meinte in einer Medienaussendung, mit ihrem Pioniergeist bei den Gemeindefusionen seien sie beispielhaft für andere Gemeinden.

