Unfallserie zum Start der Motorradsaison

Eine Serie an Motorradunfällen hat am Wochenende in den Bezirken Schärding, Freistadt, Urfahr-Umgebung und Wels-Land fünf Verletzte gefordert. Für zwei von ihnen war der Rettungshubschrauber im Einsatz. Fast alle Lenker stürzten nach Fahrfehlern.

In Sankt Aegidi (Bezirk Schärding) war eine 64-jährige Motorradfahrerin aus Deutschland zusammen mit mehreren Motorradfahrern unterwegs als ihre Vordermänner abbremsten. Das dürfte sie laut Polizei übersehen haben, fuhr in das Motorrad ihres Ehemannes und stürzte. Dabei erlitt sie schwere Beinverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Passau geflogen werden.

laumat.at/Matthias Lauber

Von Fahrbahn abgekommen

In der Gemeinde Raab, im gleichen Bezirk, kam ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und dann zu Sturz. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Schärding eingeliefert.

Schwere Verletzungen haben sich auch zwei Motorradfahrer aus Alkoven (Bezirk Eferding) und Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) bei Stürzen zugezogen. Der 49-jährige Alkovener flog samt seinem Zweirad in Kaltenberg (Bezirk Freistadt) aus einer Kurve und landete damit in einer Wiese. Der Notarzthubschrauber brachte ihn ins Klinikum Wels-Grieskirchen. Die Nordkammstraße (L579) war eineinhalb Stunden lang gesperrt.

Frau war bewusstlos

Der 50-jährige Engerwitzdorfer geriet mit seiner Maschine bei Glasau (Bezirk Urfahr-Umgebung) auf das Straßenbankett und prallte dann gegen die Leitschiene. Der Mann wurde ins Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht. Und in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) ist eine Frau mit ihrem Motorroller von der Straße abgekommen. Sie dürfte kurz bewusstlos gewesen sein. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Klinikum Wels eingeliefert, so die Polizei am Sonntagnachmittag.