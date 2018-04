Neue Motorradsaison: Erste Häufung von Unfällen

Eine erste Häufung von Motorradunfällen in der heurigen Saison sind am Samstag von der Polizei gemeldet worden. Die drei Lenker wurden schwer verletzt. Einer musste vom Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.

Das schöne Wetter verlockte am Samstag auch viele Motorradfahrer ihre Zweiräder zu starten. Für drei Motorradlenker endete die Ausfahrt im Spital. Ein 49-jähriger Mann aus Alkoven kam gegen 15.20 Uhr in der Gemeinde Kaltenberg (Bezirk Freistadt) auf der Nordkammstraße (L579) laut Polizei in einer scharfen Rechtskurve von der Straße ab.

Samt Motorrad über die Leitschiene geflogen

Er wurde samt Motorrad über die Leitschiene in eine Wiese katapultiert und schwer verletzt. Der Notarzthubschrauber brachte ihn ins Klinikum Wels-Grieskirchen. Die Nordkammstraße war eineinhalb Stunden lang gesperrt.

Sturz auf Straßenbankett

Bereits um kurz nach 14.30 Uhr mussten Rettungsteams zu einem Einsatz bei Glasau (Bezirk Urfahr-Umgebung). Ein 50-Jähriger aus Engerwitzdorf kam mit dem Motorrad auf der Prager Straße (B126) auf das Straßenbankett, prallte gegen eine Leitschiene und blieb schwer verletzt liegen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Kepler Universitätsklinikum Linz gebracht.

Auf der Eferdinger Straße (B129) in Raab (Bezirk Schärding) stürzte am Samstagvormittag ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Peuerbach wegen eines Fahrfehlers. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Schärding eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden. Bei allen drei Unfällen waren keine anderen Fahrzeuge involviert.