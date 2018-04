Pkw fuhr ungebremst gegen Zug

In St. Pantaleon (Bezirk Braunau) ist Samstagnachmittag an einem Bahnübergang laut Polizei ein Auto ungebremst gegen eine Garnitur der Salzburger Lokalbahn gefahren. Der Lenker dürfte die Bahn übersehen haben und wurde schwer verletzt.

Ein 58-Jähriger aus Sankt Pantaleon war gegen 12.50 Uhr in Richtung Trimmelkam unterwegs. Warum er an der ungeregelten Eisenbahnkreuzung in Eiferding die Lichtsignale übersehen hatte, war vorerst noch ungeklärt.

Gegen Wartehäuschen geschleudert

Die Wucht des Zusammenpralls mit der Zugsgarnitur war so groß, dass das Auto weggeschleudert wurde. Dabei riss es ein Andreaskreuz um und kam erst kurz einem Wartehäuschen zu stehen. Der Triebwagenführer und 15 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.

Zugfahrer halfen dem Unfalllenker

Der 58-jährige Unfalllenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, nachdem ihm Fahrgäste aus dem Zug zu Hilfe kamen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Der Pkw hat nur noch Schrottwert, hieß es. Die Bahnstrecke war während der Aufräumarbeiten gesperrt. Die Salzburger Lokalbahnlinie S11 verbindet das obere Innviertel mit der Landeshauptstadt Salzburg.