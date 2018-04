Eindringling attackierte Polizisten

Einen Unbekannten hat ein Innviertler am Freitag in seiner Garage entdeckt, der sich nicht einmal von den herbeigerufenen Polizisten vertreiben lassen wollte. Der amtsbekannte Mann wurde rabiat und verletzte einen Beamten.

Die Tour des amtsbekannten und vorbestraften 29 Jahre alten Innviertlers hatte bereits am Vortag begonnen. In der Nacht auf Freitag war er in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) in ein Haus eingedrungen und stahl mehrere Gegenstände, so die Polizei am Samstag. Die Hausbesitzerin wurde auf den Eindringling aufmerksam, als er mit dem Mofa wegfahren wollte. Er lief davon und schlich sich dann in Schalchen in eine unversperrte Garage und legte sich zum Schlafen in das Auto.

Hausbesitzer überraschte Eindringling

Der Hausbesitzer traute seinen Augen kaum, als er den ungebetenen Gast in der Früh vorfand. Er rief die Polizei zu Hilfe. Der 29-Jährige machte sich aber nicht kleinlaut aus dem Staub. Ganz im Gegenteil: als er von den Polizisten mehrmals aufgefordert wurde die Garage zu verlassen, blieb er im Auto sitzen, beschimpfte sie und trat sogar nach den Beamten, wodurch einer leicht verletzt wurde. Dann spitzte sich die Lage immer mehr zu. Die Beamten wollten den Innviertler festnehmen.

Rangelei mit Polizisten

Es kam zu einer Rangelei, der 29-Jährige bedrohte dabei laut Polizei die Beamten mit einem Schraubenzieher. Die Polizisten brauchten ihre ganze Kraft um dem außer Rand und Band geratenen Mann Handschellen anlegen zu können.

Auch in der Polizeidienststelle drohte er Polizisten und zog schließlich ein spitzes Jausenmesser aus seiner Jacke und hielt es drohend in Richtung der Beamten. Erst die Warnung Pfefferspray einzusetzen, brachte ihn dazu das Messer fallen zu lassen. Der Mann befindet sich nun in Ried im Innkreis im Gefängnis. Er wird unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.