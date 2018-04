Keine Spur von vermisstem Mann

Seit drei Tagen fehlt von einem 78 Jahre alten Patienten aus dem MedCampus III in Linz jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise, damit der demenzkranke Mann gefunden werden kann.

Der an Demenz erkrankte Pensionist aus Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist am Mittwochabend aus dem Krankenhaus verschwunden. Der Gesuchte ist 173 Zentimeter groß, er trägt Brille und hat am Oberkopf eine Glatze und seitlich weißes Haar. Er trug einen dunklen Jogginganzug und hatte auch eine dunkle Schiebermütze auf.

Die Polizei ersucht um Hinweise an die Polizeiinspektion Linz – Nietzschestraße unter der Telefonnummer 059 133 4589, auch jede andere Polizeidienststelle nimmt diesbezüglich Hinweise entgegen.