Dieb flüchtete über Westautobahn

Im Raum Ansfelden ist es zu einem gefährlichen Fluchtversuch eines Ladendiebes gekommen: der Mann rannte auf die Westautobahn (A1). Aber seine waghalsige Flucht half ihm nicht: er und seine Komplize konnten gefasst werden.

Die beiden Rumänen hatten es in einem Baumarkt in Ansfelden auf Elektroartikel abgesehen. Der Diebstahl blieb nicht unbemerkt: ein Ladendetektiv hatte alles über die Videoüberwachung beobachtet und stellte die 37 und 39 Jahre alten Männer zur Rede. Dazu hielt er einen der Diebe an der Jacke fest. Der Verdächtige riss sich jedoch los und die beiden Rumänen liefen davon.

Suche mit Hubschrauber

Die Polizei suchte mit allen verfügbaren Streifen, Diensthunden und sogar aus der Luft mit dem Polizeihubschrauber nach den Ladendieben. Die waghalsige Flucht führte einen der Männer auf die nahe Westautobahn. Mehrere Autofahrer meldeten über Notruf der Polizei, dass ein Mann zu Fuß auf der Westautobahn unterwegs sei. Auf der A1 konnte der Verdächtige nicht mehr gefasst werden.

Er kam offenbar wieder mit seinem Komplizen zusammen und gemeinsam versteckten sie sich im Augebiet in einem Gebüsch. Dort wurden sie von Polizisten aufgespürt und festgenommen. Nachdem das Diebesgut gefunden und an den Baumarkt zurückgegeben wurde, kamen die Männer frei, hieß es bei der Polizei Samstagfrüh. Sie wurden angezeigt.