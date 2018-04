Linzer Musiktheater feiert fünften Geburtstag

Im April 2013 ist das vom Londoner Architekten Terry Pawson entworfene Musiktheater in Linz feierlich eröffnet worden - und entwickelte sich seither zu einem Kulturmagneten mit mehr als 1,2 Millionen Besuchern. Am Samstag wird ab 11.00 Uhr gefeiert.

Vor fünf Jahren schlug die große Stunde für das Land Oberösterreich und die Stadt Linz, als im April 2013 das neu errichtete Gebäude seine Pforten öffnete. Das Musiktheater lädt am Samstag sein Publikum ein, um mit den Künstlerinnen und Künstlern dieses erste kleine aber feine Jubiläum zu begehen.

ORF

Künstler gestalten Programm

Die Künstler des Landestheaters überraschen mit einem vielfältigen Programm auf der großen Bühne, aber auch auf der Radio-Oberösterreich-Bühne im Foyer des Hauses. Zu erleben sind unter anderem ein offenes Tanztraining, die Proben zur Oper „Eugen Onegin“, Ausschnitte aus dem Schauspiel-Liederabend, Backstage-Führungen, Darbietungen des Musicalensembles, ein offenes Singen mit dem Extrachor, sowie Speed-Datings mit der Theaterleitung und diversen Künstlern.

In 317 Medien aus 24 Nationen

Das Musiktheater in Linz war in diesen fünf Jahren Thema in 317 Medien aus 24 Nationen und verlieh über 3.000 Kostümteile an kleine Theatergruppen im ganzen Land. Die meisten Besucher stammten aus Oberösterreich, gefolgt von Niederösterreich, Wien und Salzburg. Auch über 100.000 Gäste aus anderen Ländern, darunter Deutschland, Korea, Tschechien und USA besuchten Vorstellungen im Linzer Musiktheater.

