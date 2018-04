Kein „sehr gut“ für Reifen im AK-Test

Das Ergebnis ist durchwachsen, so lautet die Bilanz des Sommerreifentests, den der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer durchgeführt hatte. Kein einziger Reifen schaffte ein Sehr gut. Zwei Reifen lösten sich bei einem Belastungstest sogar komplett auf.

Mit einem Knalleffekt endete der Test für zwei der untersuchten Sommerreifen. Bei einem Schnelllauftest, in dem die Reifen unter verschärften Bedingungen überprüft werden, fiel ein Sommerreifen bei 240 Stundenkilometern einfach auseinander. Und das, obwohl er für diese Geschwindigkeit eigentlich zugelassen ist.

900 Reifen auf dem Prüfstand

Generell sei das Ergebnis durchwachsen, hieß es von den Konsumentenschützern der Arbeiterkammer - vor allem auf nasser Fahrbahn. Hier seien alle der mehr als 900 getesteten Reifen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Pluspunkte haben die Zweitmarken prominenter Hersteller gesammelt.

Vor allem bei Kleinwagenreifen haben billigere Modelle in vielen Fällen bessere Ergebnisse als ihre Premium-Geschwister erzielt. Obwohl die Winterreifenpflicht noch bis zum 14. April gilt, raten Konsumentenschützer, bereits jetzt mit der Suche nach neuen Sommerreifen zu beginnen. Denn so könne man den Zeitdruck beim Kauf neuer Reifen vermeiden und in Ruhe nach dem richtigen Sommerreifen suchen.