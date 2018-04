Mediziner warnen vor Infektionskrankheiten

Mediziner warnen am Rande der reisemedizinischen Tagung, die an diesem Wochenende in Linz stattfindet, vor Krankheiten, die im Urlaub drohen könnten. Darunter auch solche, die bereits als ausgerottet gegolten haben.

Malaria, Tuberkulose, Keime, die sich im Darm einnisten: Eine der größten Sorgen würden den Ärztinnen und Ärzte auf der ganzen Welt extrem resistente Keime bereiten, gegen die kaum Medikamente wirken, sagte der Tropenmediziner Martin Haditsch aus Leonding bei Linz. „Wir haben zunehmend Bakterien aber auch Parasiten, die gegen die gängigen Therapiemöglichkeiten resistent geworden sind“ wie Malaria-Parasiten, Tuberkuloseerreger und Darmkeime.

pixabay.com

Fälle von Pocken und Pest

Bereits überwunden geglaubte Seuchen wie Pocken, Hepatitis A, Pest würden wieder verstärkt auftreten. Haditsch spricht von global zwei Phänomenen: einerseits das schon seuchenhafte Auftreten etwa von Gelbfieber in Brasilien und Cholera im Jemen. Und andererseits „das Wiederaufflackern von Krankheiten, die eigentlich durch Impfungen gut beherrschbar wären wie zum Beispiel die Diphterie in Venezuela“.

Verkehrsunfälle größte Gefahr

Die größte Gefahr auf Reisen stellen übrigens laut den Medizinern Verkehrsunfälle dar, bei älteren Reisenden sind es Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems.

Der Tropenmediziner empfiehlt, sich gut auf eine Reise vorzubereiten und ein paar Grundprinzipien zu beachten, wie genau darauf zu schauen, was man isst, oder sich gegen Mückenstiche zu schützen.

