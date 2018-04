Stelzer: ÖVP feiert einjährige Amtszeit

In Linz nutzte die ÖVP OÖ am Freitag die einjährige Amtszeit LH Thomas Stelzers, um auf die ihrer Meinung nach modellhafte Arbeit der Landespartei für die Bundespolitik hinzuweisen. Als Gast kam Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz ins Musiktheater.

Der Bundeskanzler kam nicht zuletzt, um innerparteiliche Klimapflege zu betreiben. Denn nach der Regierungsbildung im Bund, bei der Oberösterreich nicht direkt zum Zug gekommen war, hatte sich das Verhältnis etwas abgekühlt.

Dann war OÖ das erste Bundesland, das Kurz als Kanzler besuchte und am Freitag konnte ihn LH Stelzer erneut begrüßen und sich von ihm den Modellfall, als der schwarzblau in Oberösterreich gehandelt wurde, bestätigen lassen. Kurz lobt OÖ als Vorbild (Thema Sparkurs, Anm.) für die Bundesebene, es erfordere Disziplin, aber „dann sollten wir nach 1954 jetzt im Jahr 2019 erstmals einen Überschuss erzielen“.

„Den Kindern keine Schulden hinterlassen“

LH Stelzer gab in seiner Adresse vor der Landes ÖVP unter anderem zwei Ziele vor: den Kindern keine Schuldenrucksack zu hinterlassen und dafür zu sorgen, dass auch mittelfristig die Pflege gesichert ist. Dazu brauche es einen aktiven Wirtschaftsstandort. OÖ sei ein Industrieland, die Digitalisierung allgegenwärtig und: „Wir möchten den Wandel mitgestalten“.

Reaktion aus Parteien

Der freiheitliche Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner spricht von einem guten Klima im schwarz-blauen Arbeitsübereinkommen. Trotz aller linken Unkenrufe sei es gelungen, wichtige und notwendige Reformen umzusetzen.

Die SPÖ OÖ ließ in ihrer Stellungnahme zu einem Jahr LH Stelzer kein gutes Haar an der Politik der ÖVP: Stelzer kürze an den falschen Stellen und sei ein „eiskalter Rechner, der nur an die nackten Zahlen im Budget denke“ kritisiert SPÖ Geschäftsführerin Bettina Stadlbauer.

