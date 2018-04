Windjammer über den Dächern von Linz

Eine der wichtigsten Vorarbeiten für den heurigen Höhenrausch sind am Freitag in der Linzer Innenstadt durchgeführt worden. Eine der Hauptattraktionen, ein 20 Meter langes Segelschiff, wurde in luftige Höhen gehievt.

Hoch über einem Parkhaus neben dem Offenen Kulturquartier wird das 20 Meter lange und 17 Meter hohe Segelschiff aus Aluminium, schweben und wohl eine der heurigen Hauptattraktionen werden.

ORF/Chiara Hölzl

Am Freitagvormittag wurde der Rumpf des Schiffes von einem Kran auf das Dach des Parkhauses gehoben.

ORF/Chiara Hölzl

„Aufbruch zum anderen Ufer“

Von einem Containerhafen auf dem Parkdeck über eine Brunneninstallation bis hin zum Neu- bzw. Umbau des Turmes am OK-Dach reicht dabei die Palette des Höhenrausch 2018, der unter dem Thema „Aufbruch zum anderen Ufer“ steht.

ORF/Chiara Hölzl

39 Künstlerinnen und Künstler hat Martin Sturm als Leiter des OÖ Kulturquartiers eingeladen, ihre Assoziationen zu diesem mehrdeutigen Thema vorzustellen.

OÖ Kulturquartier, M. Weingärtner

Am 24. Mai wird mit dem Höhenrausch zu „anderen Ufern“ aufgebrochen.

