Generalrenovierung im Stift Schlägl

Seit vier Jahren rüstet sich das Stift Schlägl für sein 800 Jahr Jubiläum, das ab Herbst gefeiert wird. Zu diesem historischen Datum setzt das Kloster kräftige Lebenszeichen und die gesamte Region profitiert davon.

Im Stift Schlägl wird derzeit der größte Umbau seit 150 Jahren abgewickelt. Insgesamt erstreckt sich die Baustelle auf mehr als 10.000 Quadratmeter des Klosterareals. Seit vier Jahren arbeiten die Prämonstratenser in ihrem Kloster am Fuß des Böhmerwalds daran, ihr historisches Bauwerk für die Zukunft zu rüsten.

Stift Schlägl

Bis zum Herbst will man mit den Arbeiten fertig sein, zur Landesgartenschau im kommenden Jahr soll die neue Infrastruktur bereits allen Besuchern zur Verfügung stehen. Die Stiftspforte und die Rezeption rückten direkt an den Stiftseingang, weil man „näher zu den Menschen kommen“ wollte, so Abt Martin Felhofer, dem auch der neue barrierefreie Zugang besonders wichtig ist.

Stift Schlägl

Mit dem großen Umbau saniert und erweitert das Stift Schlägl auch das wirtschaftliche Standbein der Brauerei. Ein neuer Zugang wird die Besucher von der Produktion trennen. Die Investitionssumme für alle Umbauarbeiten soll bei 15 Millionen Euro liegen.

Stift Schlägl

Die Großbaustelle im Stift ist ein Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region. 50 der insgesamt 60 beteiligten Fachbetriebe kommen aus dem Mühlviertel. Der Granit im Boden war mehrfach eine Herausforderung, denn im Innenhof musste ohne Sprengung bergmännisch abgebaut werden.

