Trickdiebe stahlen Ring um mehrere tausend Euro

In einem Juweliergeschäft in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) haben Trickdiebe am Mittwoch einen Ring im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen lassen. Bemerkt wurde die Tat erst einen Tag später.

Die Kunden hatten einen Mitarbeiter gebeten, ihnen Ohrstecker aus der Auslage zu zeigen. Als er sich wegdrehte, um das Gewünschte zu holen, dürften die Täter blitzschnell den Ring eingesteckt haben. Der Diebstahl wurde laut Polizei erst am Donnerstag bemerkt.

Polizei ersucht um Hinweise

Die Verdächtigen traten demnach sehr seriös auf, unterhielten sich mit dem Verkäufer auf Englisch und untereinander auf Russisch. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133 4103 an die Polizeiinspektion Bad Ischl erbeten.