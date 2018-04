Botschafterkonferenz - Neustart für Europa

Ein gute Außenpolitik sei geprägt vom Dialog, keinen voreiligen Handlungen und müsse auf Fakten aufbauen. Diese Grundwerte der Diplomatie verteidigte Außenministerin Karin Kneissl beim Auftakt der Botschafterkonferenz in Linz.

Mehr als 120 Botschafter, die in verschiedensten Ländern Österreich vertreten oder Botschafter, die ihr Land in Österreich vertreten sind den kommenden Tagen in Linz zu Gast. Österreichs Außenministerin und Gastgeberin, Karin Kneissl, stellte bei der Auftaktveranstaltung am Mittwochabend klar, dass die Diplomatie in Zeiten vermehrter Konflikte keine PR Show sein darf, sondern nur auf Fakten basieren sollte.

Vor dem ununterbrochenen Hintergrundrauschen vielfach nicht überprüfbarer Meldungen und Bildern von Kriegsereignissen entstehe in der Öffentlichkeit oft der Eindruck, dass Außenpolitik bloß von Ereignissen getrieben werde. Durch Debatten in sozialen Medien verstärkt würden rasch Forderungen nach raschen, plakativen Maßnahmen laut werden, so die Außenministerin in ihrem Eröffnungsreferat.

Die diesjährige Tagung wird unter dem Motto "Neustart für Europa“ abgehalten. Im Mittelpunkt steht dabei die EU Ratspräsidentschaft, die Österreich im zweiten Halbjahr übernehmen wird. Dabei würden die zunehmenden Konflikte in aller Welt Europa vor eine besondere Herausforderungen stellen, so Bundespräsident Alexander Van der Bellen: „Ich bin fest davon überzeugt, dass in aller Regel nur eine gemeinsame Antwort auf die Fragen, die hier auftauchen, die richtige ist: Nämlich eine gemeinsame europäische Antwort.

Dass das Treffen in der Stahlwelt der voestalpine in Linz stattfindet, sei auch ein Zeichen dafür, dass die Diplomaten wichtige Netzwerker für die Wirtschaft und damit auch für den Standort Österreich seien, wurde ebenfalls betont.