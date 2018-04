Proteste gegen Wohnungspläne in Munderfing

KTM-Chef Stefan Pierer plant in Munderfing (Bezirk Braunau) Wohnungen für die Mitarbeiter zu errichten. Das berichten die Salzburger Nachrichten (Donnerstagausgabe). Das Vorhaben stößt bei Anrainern aber auf Proteste.

KTM wächst, braucht Mitarbeiter und diese wiederum Wohnungen. Die Mietpreise seien aber aufgrund der Nachfrage auch im Innviertel mittlerweile horrend, was bereite Probleme bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter bereite, wird KTM-Chef Pierer im Bericht der Salzburger Nachrichten zitiert.

Grundstück müsste umgewidmet werden

240 Mitarbeiterwohnungen sollen daher in den nächsten Jahren entstehen, Pierer habe dafür ein 40 Hektar Areal in Munderfing erworben. Derzeit ist das Grundstück als landwirtschaftliche Grünfläche gewidmet. Vor der Umwidmung soll erst ein Ortsbildbeirat einberufen werden, um zu sehen, ob das Projekt für Mundering Sinn habe oder überarbeitet werden müsse, sagt Bürgermeister Martin Voggenberger. Dieser tage am 23. April, neben Landes- und Gemeindevertretern seien auch Anrainer dabei.

Anrainer befürchten Verkehrsflut

Manche Anrainer fürchten die Dimension des Projekt und eine daraus entstehende Verkehrsflut. KTM-Chef Pierer beruhigt und sagt, der Arbeitsplatz sei so nah, dass die Mitarbeiter mit dem Rad oder zu Fuß zur Arbeit kommen könnten. Der Bürgermeister verweist auf die positiven Effekte für Munderfing durch die örtlichen Betriebe.

