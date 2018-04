Familienbund baut Angebot aus

Der Familienbund Oberösterreich hat im Vorjahr sein Angebot weiter ausgebaut. Neben Spielgruppen, rechtlicher Beratung oder Veranstaltungen bietet der Verein immer mehr Kinderbetreuung für unterschiedliche Altersgruppen.

Krabbelstuben, Kindergärten, Unterstützung bei Hausaufgeben oder die flexible Betreuung von Kleinkindern - die Nachfrage bei der Kinderbetreuung ist groß. Einen Bereich wolle der Familienbund in Zukunft noch weiter ausbauen, so Obmann Bernhard Baier: „Die Kinderbetreuung wird natürlich immer wichtiger und hier sehen wir gerade in der betrieblichen Kinderbetreuung einen Zukunftsschwerpunkt, den wir noch stärker ausbauen wollen.“

Vorteile für Eltern

Inzwischen zählen 32 oberösterreichische Unternehmen zu den Kunden des Familienbundes. Einige Firmen haben sich auch zusammengeschlossen und bieten gemeinsame Betriebskindergärten an. Die Nähe zum Arbeitsplatz komme vor allem den Eltern zu gute.

