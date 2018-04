Fünf Jahre Musiktheater Linz

Nach jahrzehntelangen Debatten ist das Musiktheater in Linz vor fünf Jahren feierlich eröffnet worden und hat eine wahre Erfolgsgeschichte hingelegt. Über 1,2 Mio. Menschen besuchten das Haus am Volksgarten seit der Eröffnung am 11. April 2013.

Vor allem Musicals, mit einer Auslastung von 95,2 Prozent, Kinderopern mit 94 Prozent und Operetten mit 90,5 Prozent liegen beim Publikum hoch im Kurs. Zu den beliebtesten drei Produktionen im Musiktheater zählen das Musical „Les Miserables“, die Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ und das Ballett „Der Nussknacker“, die allesamt nahezu ausverkauft waren.

Eigendeckungsgrad von 25,2 Prozent

Von den rund 1,2 Millionen Besuchern stammt der Großteil des Publikums aus Österreich, aber auch unsere Nachbarn aus Deutschland, sowie Gäste aus Korea, der Schweiz oder Tschechien haben die noch junge Spielstätte am Volksgarten besucht. Rund 50 Millionen Euro wurden für das Landestheater in der vergangenen Spielsaison aufgewendet, dem stehen Erlöse von über 12,7 Millionen Euro gegenüber. Die Landesbühne hat damit einen Eigendeckungsgrad von 25,2 Prozent.

Gesamtauslastung von knapp 85 Prozent

Das Musiktheater verzeichnet jährlich eine stabile Besucherzahl, die in der aktuellen Spielsaison bei rund 240.000 Besuchern zu liegen kommen wird. Exakt 5.101 Vorstellungen sind im Landestheater zwischen April 2013 und April 2018 über die Bühne gegangen. Mit einer Gesamtbesucherzahl von über 1,8 Millionen Besuchern verzeichnet die Landesbühne eine Gesamtauslastung von knapp 85 Prozent.

Geburtstagsfeier mit Radio Oberösterreich-Bühne

Am kommenden Samstag (7.4.2018) wird im Musiktheater zu einem Geburtstagsfest geladen. Auf der Radio Oberösterreich-Bühne wird es von 11.00 bis 16.00 Uhr Programm.

