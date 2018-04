Reiterhof im Bezirk Ried in Flammen

In Lambrechten (Bezirk Ried) ist am Mittwochvormittag ein Brand auf einem Reiterhof ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr konnten bereits alle Pferde von den Besitzern in Sicherheit gebracht werden.

fotokerschi.at

Zwölf Feuerwehren sind derzeit im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Laut Rotem Kreuz soll es bei dem Feuer keine Verletzten gegeben haben.

fotokerschi.at

Möglicherweise soll es sich um eine Brandstiftung handeln. Derzeit wird nach einen Verdächtigen gefahndet.