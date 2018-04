Kältester März seit Jahren

Der März war trüb, kühl und trocken - und sogar einer der kältesten März-Monate der letzten Jahre, belegen Aufzeichnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Das hat auch Auswirkungen auf die Vegetation.

Der bereits kalte Februar und der deutlich zu kalte März bewirkten laut Meteorologen ein zögerliches Fortschreiten des Vorfrühlings.

-16,6 Grad am kältesten Märztag

Der Zyklus liege nun etwa zwei bis drei Wochen hinter dem vieljährigen Durchschnitt. Die Mandelbäume seien derzeit in tiefen Lagen größtenteils in voller Blüte. Die Marillenbäume sollten in den nächsten Tagen ebenfalls zu blühen beginnen.

ORF/Hermann Hammer

In Summe fiel der März 2018 trüb und kühl aus. Die Temperatur lag in Oberösterreich um 1,3 Grad unter dem Durchschnitt. Am kältesten ist es in unserem Bundesland am 1. März in Micheldorf gewesen: -16,6 Grad wurden gemessen. Wolken und Nebel verdeckten oft die Sonne. Sie schien in Oberösterreich um neun Prozent weniger als im Durchschnitt.

Dazu kommt auch ein Niederschlagsminus von 47 Prozent, so die Aufzeichnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Der wärmste Märzttag folgte am 11. März, an dem bei der ZAMG Messstation in Weyer 19,2 Grad verzeichnet.