„Don’t smoke“: Frist läuft ab

Bis Mittwoch um 10.00 Uhr laufen das Nichtraucher- und das Frauenvolksbegehren. Die „Don’t Smoke“ Initiative haben bereits 570.000 Österreicher unterzeichnet, das Frauenvolksbegehren knapp 240.000.

Eine Analyse zeigt starke Unterschiede zwischen Stadt und Land: Während das Frauenvolksbegehren vor allem in den großen Städten unterstützt wird, findet das Nichtraucher-Volksbegehren am Land fast so viel Zustimmung wie in der Stadt.

Pexels/pixabay

Am besten läuft das Nichtraucher-Volksbegehren in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) und der Tiroler Kleingemeinde Gramais, wo mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten unterschrieben haben.

Bis 10.00 Uhr Unterschrift möglich

Bis Mittwoch um 10.00 Uhr ist eine Unterschrift noch möglich, danach werden die Stimmen in einem Einleitungsantrag an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) übergeben. Das Ministerium legt dann die Eintragungswoche für das Volksbegehren fest.

