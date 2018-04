Zwei Diebesbanden in Hallstatt gefasst

Gleich zwei Diebesbanden hat die Polizei in Hallstatt auf frischer Tat ertappt. Die Taschendiebe hatten sich auf Touristen spezialisiert und in großen Menschenansammlungen Geldtaschen aus Rucksäcken und Handtaschen gefischt.

Mehr als 10.000 Euro dürften die beiden Banden seit Herbst erbeutet haben. Vor allem hatten sie es auf Touristen bei öffentlichen Toiletten und Imbissständen abgesehen haben, berichtet die Polizei.

Profis hinter Diebstählen vermutet

Nach langwierigen Ermittlungen konnten Polizisten in Zivil vier rumänische Taschendiebe nun auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Bei den Vernehmungen waren sie teilweise geständig: Die Rumänen hätten versucht, einem chinesischem Touristen Geld aus seiner Tasche zu stehlen. Kurz darauf gingen der Polizei auch noch zwei polnische Diebe ins Netz.

wikipedia/pipimaru

Die Vorgangsweise der Täter deutet darauf hin, dass es sich bei den Taschendieben in Hallstatt um Profis handelt. Ob es Hinweise auf Hintermänner gibt, dazu hüllt sich die Polizei aber in Schweigen. Die sechs mutmaßlichen Täter werden in die Justizanstalt Wels eingeliefert.