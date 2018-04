Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote ist im März weiter zurückgegangen. Mit 5,3 Prozent liegt Oberösterreich nur knapp über Bundesländern mit vielen Saisonarbeitskräften, deren Beschäftigungszahlen vom kalten und schneereichen März profitierten.

„Hervorragend“ entwickle sich der Arbeitsmarkt in Oberösterreich, meint der Landesgeschäftsführer des AMS, Gerhard Straßer. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 5,3 Prozent und damit um zehn Prozent unter dem März des Vorjahres. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Beschäftigten, von 642.000 im Vorjahr auf 658.000 im vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen März.

Problemzone Über-50-Jährige

Steigende Zahlen meldet das AMS auch bei der Anzahl der offenen Stellen (+16,2%) und den offenen Lehrstellen. Insgesamt waren im Vormonat 36.514 Personen arbeitslos gemeldet, fast ein Drittel von ihnen ist über 50. Aber auch bei der Gruppe der älteren Arbeitslosen setzt sich ein Trend der vergangenen Monate fort – die Zahl geht zurück. Im März 2018 waren 11.600 Über-50-Jährige arbeitslos gemeldet, vor einem Jahr dagegen waren es fast 1.000 mehr. Beim AMS führt man diese positive Entwicklung aber vor allem auf die Beschäftigungsaktion 20.000 zurück.

Tausende offene Leasing-Arbeitsplätze

20.565 offene Stellen verzeichnete das AMS im März, zwei Drittel davon sind im Dienstleistungssektor angesiedelt, fast 7.000 Leasing-Stellen sind in Oberösterreich unbesetzt, mehr als 2.000 im Handel. Betrachtet man die einzelnen Bezirke, gab es die stärksten Rückgänge in Sachen Arbeitslosigkeit in den Bezirken Linz, Traun, Steyr und Gmunden – ein Anstieg der Arbeitslosenquote musste in keinem einzigen Bezirk verzeichnet werden.

