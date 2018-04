EM Gold für Linzer Gewichtheber

Der Linzer Gewichtheber Sargis Martirosjan hat am Sonntag ein Stück Sportgeschichte geschrieben. Bei der Gewichtheber-Europameisterschaft in der rumänischen Hauptstadt Bukarest holte der 31-Jährige Gold.

APA/AFP/Daniel Mihailescu Sargis Martirosjan freute sich über seine erste Goldmedaille.

Dazu gab’s für den 31-jährigen gebürtigen Armenier auch noch Bronze im Zweikampf. Im Zweikampf stand der für den SK VÖEST hebende Linzer erstmals bei Titelkämpfen auf dem Podest: 384 kg brachten Bronze.

Martirosjan, der bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro und bei der WM 2017 in Anaheim (USA) jeweils Elfter im Zweikampf geworden war, hat 2016 mit Bronze und 2017 mit Silber jeweils in seiner Spezialdisziplin Reißen EM-Edelmetall erobert.

Erfolgreichste EM für Österreich

Irgendwann werde er für Österreich ganz oben stehen, hatte Martirosjan 2012 erklärt. Vor den Olympischen Spielen in London hatte der 2005 als Asylwerber nach Österreich gekommene Gewichtheber vergeblich auf die Einbürgerung gehofft. 2014 erhielt er den Pass, am Sonntag krönte er seine bisherige Karriere.

Sargis Martirosjans erster EM-Gold ist auch das erste in der Sportgeschichte für Oberösterreich und für seinen Verein SK Voest.