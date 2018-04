350 Kilo Metall gestohlen - von Polizei gefasst

Eine bulgarische Großfamilie hat am Wochenende 350 Kilogramm Altmetall von einem Firmengelände in Bachmanning im Bezirk Wels-Land gestohlen. Weit kamen sie aber nicht mit der Beute, sie konnten von der Polizei gefasst werden.

Auf einem Parkplatz in Lambach war Endstation für die mutmaßlichen Täter. Polizisten entdeckten dort den Kleinbus mit bulgarischen Kennzeichen. Am Steuer saß eine 36-Jährige, die mit ihrem Sohn und ihrer 17-jährigen Schwiegertochter unterwegs war. Im Kofferraum fanden die Beamten 250 Kilo Aluminium-Späne und Schrott. Sie hätten das Buntmetall in einem Abfallcontainer gefunden, so die Erklärung der Verdächtigen.

Verdächtige bestreiten Zusammenarbeiten

Zur gleichen Zeit konnte auch ein zweiter bulgarischer Kleintransporter von einer weiteren Streife gestoppt werden, der 100 Kilo Altmetall-Schrott geladen hatte. Der 64-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Enkel behaupteten, die Schrottteile seien herumgelegen.

Die insgesamt 350 Kilo Altmetall mussten von den Dieben wieder zu der Firma in Bachmanning zurückgebracht werden. Obwohl die Insassen beider Transporter laut Polizei miteinander verwandt sind, bestritten sie eine Zusammenarbeit, es sei bloß Zufall. Die Verdächtigen wollten das Metall in ihrer Heimat gewinnbringend verkaufen. Sie wurden angezeigt.