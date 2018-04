Versuchte Vergewaltigung in Linz: Zeugensuche

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden sollen zwei Männer in der Linzer Holzstraße versucht haben, eine junge Frau zu vergewaltigen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die 21-Jährige hat sich heftig gewehrt und konnte schließlich entkommen.

Die junge Linzerin hatte Samstagfrüh um 3.45 Uhr nur kurz den Club in der Holzstraße verlassen. Sie wollte in Ruhe telefonieren. Zwei jungen Männer saßen gerade in dem Wartehäuschen bei einer Bushaltestelle. Sie begannen der 21-Jährigen derbe Sprüche zuzurufen.

Mit aller Kraft gewehrt

Die junge Linzerin drehte sich von ihnen weg und wollte weitergehen. Dann wurden die Männer laut Polizei handgreiflich: Sie sollen die 21-Jährige in eine dunkle Hausecke gezerrt, attackiert und ihre Kleidung zerrissen haben. Die junge Frau wehrte sich mit aller Kraft und konnte sich rechtzeitig losreißen, berichtet die Polizei.

Die beiden Männer, die laut Aussage der Frau betrunken gewesen sein sollen, versuchten noch sie einzuholen. Die 21-Jährige war schneller und versteckte sich verletzt in einer Mauernische. Per SMS rief sie ihre Freundin um Hilfe, die schon den Club besorgt durchsucht hatte. Die Polizei wurde alarmiert, eine Fahndung blieb aber erfolglos.

Nun läuft die Suche nach den mutmaßlichen Tätern, die beide flüchtig sind. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Schwellungen der 21-Jährige wurden ambulant im Krankenhaus versorgt.

Täterbeschreibung:

Täter 1: dunkelbraune Haare, ca. 175 cm groß, Jeanshose auf der Innenseite des Oberschenkels zerrissen mit einem Netzteil darunter, weiße Schuhe, Ausländer, sprechen Deutsch mit Akzent

Täter 2: blond, vermutlich Ausländer

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden ersucht sich beim Dauerdienst des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Linz unter der 059133 45 3333 zu melden. Zum Tatzeitpunkt dürften sich mehrere Personen vor dem Lokal in der Holzstraße aufgehalten haben.