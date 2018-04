Scheuer: „Nachfrage“ an Ostern immer geringer

Die „Nachfrage“ nach Ostern werde geringer, stellte der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer beim Festgottesdienst im Neuen Dom am heutigen Ostersonntag fest. Viele würden sich mit dem Glauben an die Auferstehung Jesu schwer tun, so Scheuer.

Die Osterbotschaft des Papstes werde außerdem von den verstärkten Sicherheitsvorkehrungen im Vatikan und der Angst vor einem Terroranschlag überlagert. Das attestierte der Linzer Bischof Manfred Scheuer beim Festgottesdienst am Ostersonntag im Mariendom.

Musikalisch gestaltet wurde der Festgottesdienst am Ostersonntag im Mariendom mit der „Mariazeller Messe“ Missa cellensis von Joseph Haydn mit dem Orchester und Solisten der Dommusik Linz unter der Leitung von Domkapellmeister Josef Habringer und Domorganist Wolfgang Kreuzhuber an der Orgel.