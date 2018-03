Trainer-Entscheidung in Ried am Ostermontag

Nach der 0:1 Niederlage am Freitagabend in Hartberg berät der Vorstand der kriselnden SV Ried am Ostermontag über die Zukunft von Trainer Lassaad Chabbi. Die Zeichen deuten Richtung Trainerwechsel bei den seit sieben Spielen sieglosen Innviertlern.

„Die Alarmglocken in Ried haben bereits vor 14 Tagen geschrillt, aber in der Länderspielpause haben wir uns nach intensiven Gesprächen darauf geeinigt, vorerst keine personellen Veränderungen vorzunehmen. Das hat aber, wie wir jetzt bei der Niederlage in Hartberg gesehen haben, nicht entsprechend gefruchtet, daher werden wir jetzt weitere Überlegungen anstrengen müssen, ob wir jetzt auch die personelle Veränderung brauchen“, so SV Ried-Geschäftsführer Roland Daxl im Gespräch mit dem ORF OÖ.

Präsidiumssitzung am Ostermontag

Am Ostermontag wird die Zukunft von Noch-Ried-Trainer Lassaad Chabbi in einer Präsidiumssitzung Hauptthema sein. „Wir werden jetzt über Ostern alle nachdenken, wir sind sechs Personen im Vorstand und werden über den Trainer am Montag intensiv diskutieren und dann eine Entscheidung treffen“, so Daxl.

Zeichen stehen auf Trainerwechsel

Auch wenn der SV Ried-Geschäftsführer einer Mehrheits-Entscheidung des Präsidiums nicht vorgreifen will, deutet doch einiges auf einen Trainerwechsel hin. Intensive Überlegungen, was einen Nachfolger für Lassaad Chabbi betrifft, dementiert Roland Daxl nicht: „Den Markt sondieren wäre in der jetztigen Phase vielleicht zu weit gegriffen, aber zu schauen, wer sich anbieten könnte, ja, das ist richtig.“

