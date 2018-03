7,5 Kilo Speed nach Österreich geschmuggelt

Die Polizei hat einen bundesländerübergreifenden Drogenring ausfindig gemacht. Sie sollen unter anderem 7,5 Kilogramm Speed aus dem Ausland nach Österreich gebracht und auf illegalen Techno-Parties verkauft haben.

Eine Routinekontrolle, Anfang Jänner in Kärnten: Das Auto von zwei jungen Männer wird durchsucht. Der 20-jährige Lenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung und sein 23-jähriger Mitfahrer aus Salzburg hatten sich ein besonders kreatives Versteck für ihre Lieferung Amphetamin überlegt: Eine Lautsprecherbox. Die Beamten kommen ihnen auf die Schliche - 3,4 Kilogramm Speed werden gefunden und sichergestellt. Die beiden jungen Männer sitzen seither in der Justizanstalt Klagenfurt.

Auf Technoparties verkauft

Es war nicht die erste Drogenfahrt der beiden. Sie sollen wiederholt Drogen aus Slowenien und den Niederlanden nach Österreich geschmuggelt haben, heißt es von der Polizei. Zwei weitere Männern aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung und Bezirk Perg sollen dafür ihre Autos zur Verfügung gestellt haben. Als „Lohn“ sollen sie Drogen erhalten haben.

Polizei Salzburg

In Österreich seien die Drogen dann unter anderem in Vöcklabruck und Kremsmünster, aber auch in Amstetten und Bruck an der Leitha (Niederösterreich) auf spontanen, illegalen Techno-Parties weiterverkauft worden, berichtet die Polizei. Auch in Tschechien seien die Drogen so unters Volk gebracht worden.

80.000 Euro Straßenwert

Den vier Männern wird vorgeworfen, seit Juli 2017 mindestens 7,5 Kilogramm Speed geschmuggelt zu haben. Die Polizei geht von einem Straßenverkaufswert von rund 80.000 Euro aus. Bei mehr als einem Dutzend Hausdurchsuchungen hat die Polizei außerdem Heroin, Cannabis, Magic Mushrooms und sogar Waffen sichergestellt.

Neben den beiden Männern, die die Polizei als mutmaßliche Haupttäter führt, sind 21 mutmaßliche Abnehmer in den Bezirken Urfahr-Umgebung, Rohrbach, Linz, Linz Land, Perg und Salzburg Land angezeigt worden.